Учитель из Стамбула влюбился в Иссык-Куль и хочет развивать туризм

Учитель турецкого языка и литературы Мустафа Йылмаз приехал в Кыргызстан пять лет назад. Он родом из Стамбула. Каждое лето ездит домой, где его ждут жена и четверо детей.

В Бишкеке Мустафа Йылмаз оказался по программе обмена. Он два года проработал директором Кыргызско-Турецкого женского профессионального лицея, выучил кыргызский язык и окончил кафедру кыргызской литературы Бишкекского гуманитарного университета. Сейчас преподает турецкий язык и литературу в Кыргызском национальном университете.

Когда я только приехал в эту страну, многие вещи меня удивили, в особенности то, что дети с ранних лет могут так ловко ездить на лошадях. Я стал любителем национальной игры кок-бору. Мустафа Йылмаз

«К сожалению, мой контракт закончился и уже в июне я уеду в Турцию. Но обязательно вернусь в Кыргызстан, и, возможно, со своей семьей», — сказал Мустафа Йылмаз.

Что впечатлило педагога из Стамбула в кыргызстанцах и что разочаровало, Мустафа Йылмаз рассказал 24.kg.

Фото Мустафы Йылмаза. В ущелье Кыргызстана

— Что вас удивило больше всего в Бишкеке, когда вы приехали?

— Когда я только прилетел в Кыргызстан, первым делом сел в такси. И был удивлен, что в Бишкеке можно ездить как на леворульных, так и на машинах с правым расположением руля. А еще что есть междугородние такси. В Турции запрещено добираться в другой город на такси, только автобус или самолет. Я заметил много однотипных зданий, оставшихся с советской эпохи, и много плакатов с просьбой не плевать на улицах.

Я очень удивился, что в Кыргызстане женщины могут водить троллейбусы и стричь мужчин в парикмахерских. Мустафа Йылмаз

— У вас наверняка много любимых мест в Бишкеке. Перечислите хотя бы два-три...

— Мне нравится главная площадь Ала-Тоо. Люблю район филармонии и гулять по бульвару Эркиндик.

— За пять лет вы, наверное, объездили полстраны, если не всю. Что наиболее впечатлило?

— Я посетил все семь областей Кыргызстана. Самый красивый регион — Иссык-Куль. Я объездил область четыре раза. Мне нравится легенда об озере и что оно находится посреди гор. Был впечатлен Григорьевским ущельем и Кырчын, а также музеем «Рух-Ордо». Я изучал историю кыргызского народа, и меня заинтересовала алайская царица Курманджан датка. Чтобы больше узнать о ней, специально отправился в Ошскую область. Был и в Кичи-Алае, и в Чон-Алае. Пообщался с потомками царицы. Меня эта поездка очень впечатлила.

— Что напоминает в Кыргызстане о родном городе?

— Рынки, новостройки. В регионах Турции тоже есть высокие и красивые горы и такие же реки. Кыргызстанцы одеваются так же, как и мы. Вот это все напоминает мне о моем родном городе.

Фото Мустафы Йылмаза. С другом

— Вы побывали во всех регионах страны и наверняка попробовали многие национальные блюда. Что вам понравилось, а что нет?

— В целом кыргызская кухня понравилась. Люблю чайхану, слава богу, их здесь много. В Кыргызстане готовят очень вкусный плов. Местные жители научили его готовить. Лагман, манты, шорпо, мампар — самые вкусные и мои любимые блюда. В кыргызских домах обычно гостям дают бешбармак и боорсоки. Это тоже я люблю. Здесь нет еды, которая бы мне не нравилась.

— Чем вас очаровали местные жители? У вас здесь много друзей?

— Да, здесь я нашел много друзей. А еще у меня есть мои студенты, которых я обучил турецкому языку. Искусство, культура и традиции превзошли мои ожидания.

Однако Бишкеку не хватает чистоты и городского порядка.

— Есть ли случаи или люди, которые запомнились вам?

— Однажды по дороге в Каракол лопнуло колесо моей машины. До города мы добрались поздно вечером. Поэтому очень трудно было найти станцию технического обслуживания. Нам удалось как-то найти мастера, который поменял нам шины. Затем появилась другая проблема — долго не могли найти гостиницу. Мы еле нашли одну комнату, где можно было переночевать. Открытых кафе тоже не нашли. Все были закрыты. Один мой друг, кыргыз, посоветовал посетить санаторий «Алтын-Арашан», который находится в Ак-Суу. Наутро с двумя своими друзьями я решил туда поехать. В это ущелье добираются пешком, на лошади или же на машине. Мы нашли одного водителя, у которого была очень старая машина.

Добирались до места три часа. Как оказалось, там нет дороги, ехали по каменистой тропе. Из-за ливней было скользко. До нас, оказывается, с горы упала машина, а еще одна застряла по дороге. Мы помогли им выбраться и поехали дальше. Путешествие было полным адреналина.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке, Кыргызстане?

— Я бы снес все заброшенные здания и построил на их месте новые. По всему Кыргызстану проложил бы большие широкие дороги, чтобы можно было добираться быстро и без проблем в другие города, а также построил бы зоны отдыха, чтобы путешественники могли остановиться и отдохнуть. Открыл бы фабрики и предприятия, особенно в южном регионе, школы и университеты во всех областях. Развивал бы горный туризм и увеличивал количество этнокомплексов.

В Кыргызстане я сделал бы рынки закрытыми с новыми магазинами и широкими проходами.

Для таксистов нужны отдельные остановки. Организовал бы отдельные автобусы, предназначенные только для детей. Мустафа Йылмаз

Взялся бы за развитие животноводства и увеличивал производство и ассортимент молочных продуктов.