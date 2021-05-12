В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля

Изменилась схема прохождения пограничного и таможенного контроля пассажиров в аэровокзале (АВК) аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МАМ».

По ее данным, регистрация и сдача багажа, как и прежде, осуществляются на втором этаже аэровокзала «Манас». Пограничный и таможенный контроль проходит на третьем этаже в западном крыле аэропорта, в новом здании АВК-2.

Отмечается, что изменения связаны с завершением строительства здания и вводом в эксплуатацию АВК-2, в котором будут обслуживаться пассажиры международных рейсов.

Для комфорта пассажиров была увеличена площадь аэровокзала. Теперь она составляет 8,2 тысячи квадратных метров. Площадь нового трехэтажного здания АВК-2 — 4,5 тысячи квадратных метров. Площадь действующего сектора для международных рейсов (залы прилета и вылета) составляет почти 3,7 тысячи квадратных метров.