В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, решение принято после обсуждения в республиканском штабе.

«Мы подготовим поздравление-напутствие известных личностей, планируем транслировать его на телеканалах. Сейчас этот вопрос обсуждается. Школьные коллективы, администрации тоже подготовят поздравление для своих выпускников», — сказала она.

Отметим, что учебный год завершится 25 мая.

