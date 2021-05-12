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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 159,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 83 тысячи 67 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 159 миллионов 703 тысячи 471 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 779 тысяч 153), Индии (23 миллиона 340 тысяч 938), Бразилии (15 миллионов 282 тысячи 705), Франции (5 миллионов 861 тысяча 384), Турции (5 миллионов 59 тысяч 433), России (4 миллиона 840 тысяч 948), Великобритании (4 миллиона 455 тысяч 446), Италии (4 миллиона 123 тысячи 230), Испании (3 миллиона 586 тысяч 333), Германии (3 миллиона 557 тысяч 904), Аргентине (3 миллиона 191 тысяча 97), Колумбии (3 миллиона 31 тысяча 726) и Польше (2 миллиона 838 тысяч 180).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 95,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 1 миллион 132 тысячи 321 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 318 тысяч 53. За сутки показатель вырос на 18 тысяч 236 человек. В том числе в США всего скончались 582 тысячи 848 человек, Бразилии — 425 тысяч 540, Индии — 254 тысячи 197, Мексике — 219 тысяч 323, Великобритании — 127 тысяч 890, Италии — 123 тысячи 282 и России — 112 тысяч 63.

В Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 316 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 401 тысячу 892, Узбекистане — 95 тысяч 467, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193790/
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