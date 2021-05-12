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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире снизился за прошедшую неделю на 4 процента. Об этом сообщает ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

«Количество новых случаев COVID-19 и случаев смерти в мире на этой неделе несколько снизилось, составив более 5,5 миллиона случаев и более 90 тысяч смертей. Однако заболеваемость и смертность остаются на самом высоком уровне с начала пандемии», — отметили в организации.

По данным организации, число новых еженедельных случаев снизилось в регионах Европы и Восточного Средиземноморья. «В то время как в регионе Юго-Восточной Азии (к которому ВОЗ относит также Индию) заболеваемость выросла на шесть процентов», — отметили в организации.

Накануне ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193773/
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