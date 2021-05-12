Немецкие солдаты и факельное шествие. Во что с годами превращают День Победы

Празднование 76-летия Победы в Бишкеке не обошлось без скандалов. Главным событием, вызвавшим у жителей столицы бурю негодования, стало оформление центральной площади Ала-Тоо, которое мэрия, сделав спустя рукава, вынужденно поправляла на ходу.

Это далеко не первый случай, когда к памяти героев-победителей чиновники и организаторы торжеств относились наплевательски.

Смотрите, дети, и учитесь

Первыми, кто в канун праздника отличился познаниями в истории Великой Отечественной войны, стала бишкекская школа-гимназия № 29. Руководство учебного заведения украсило свой двор плакатом, на котором поздравило бишкекчан с Днем Победы немецкой каской.

Фото 24.kg. Баннер в бишкекской школе-гимназии №29

Хуже всего — историческую ошибку допустили те, кто в ответе за образование детей, и в том месте, котором подобные ошибки недопустимы.

Очень скоро вскрылись и причины, по которым это произошло. Банальное безразличие, проявленное при подготовке гимназии к празднику.

«Когда мы заказывали к 9 Мая баннеры, из типографии прислали несколько вариантов на выбор. Эскизы были небольшого размера, и мы не разглядели, что на одном из них не советская, а немецкая каска. Готовый баннер привезли в школу поздно вечером. Его вешали в темноте, когда никого из руководства не было. Уже утром увидели, что именно изображено на плакате. Его сняли в тот же день. Никакого злого умысла, мы не хотели никого оскорбить или задеть и искренне сожалеем», — призналась 24.kg завуч школы гимназии Татьяна Жданова.

Иначе говоря, руководителям без разницы, что там привезут и вывесят в школьном дворе. Что-то же показали, утвердили, сделали. И так сойдет. Возможно, и сошло бы, если бы не глазастые горожане.

Гвоздики с Вечного огня на помойку

9 мая, в День Победы, немало бишкекчан по доброй традиции вышли на акцию «Бессмертный полк». Сделали они это, несмотря на отмену всех массовых мероприятий.

Акция состоялась без участия чиновников, официальных лиц и политиков. Многие отметили, что впервые ее организация и проведение стали действительно народными.

Собравшись на Южных воротах, колонна из бишкекчан с портретами ветеранов прошла тротуарами по знакомому маршруту к Вечному огню на площади Победы. Здесь они возложили цветы, сюда же в течение дня небольшими группами приходили и остальные горожане, желавшие отметить праздник.

На следующее утро очевидцы застали неприятную картину — возложенные к Вечному огню цветы и венки оказались у мусорки.

Выяснилось, что работники «Тазалыка» собрали их, чтобы позже выбросить на свалку. Мотивировали поступок просто: «Чтобы бездомные не растаскали цветы по всей площади».

Фото из интернета. Цветы, которые люди возложили к Вечному огню

Гневная реакция людей не заставила ждать. В Сети появилась информация, что такое распоряжение дворникам отдал лично глава муниципального предприятия. Пресс-служба «Тазалыка» оправдывалась.

«Информация, что директор «Тазалыка» Рыспек Сарпашов указал убрать цветы у Вечного огня на площади Победы, ложная, — написала на своей странице в Facebook Жибек Каракеева. — Его не было в городе два дня. О случае с цветами узнал ближе к вечеру и дал указание срочно все восстановить. Приносим извинения за сотрудников, которые убрали цветы. Каждый вечер там собираются выпившие люди без определенного места жительства, разбрасывают все и спят».

Чтобы не накалять ситуацию, в тот же вечер дворники все вернули и стали следить за чистотой площади без необдуманных и кардинальных мер.

Так чьей победой гордится мэрия?

Допущенные школьной администрацией и «Тазалыком» глупости скоро отошли на второй план. В центре города бишкекчане заметили плакат, от которого у многих ком встал в горле. В оформлении ко Дню Победы центральной площади Ала-Тоо мэрия использовала снимок, сделанный немецким фотографом в начале войны.

Фото 24.kg. Тот самый плакат, которым мэрия решила поздравить горожан с Днем Победы

«Учитывая эту фотографию, как понимать находящуюся рядом подпись «Помним, чтим, гордимся!» — возмутился опубликовавший снимок горожанин Дмитрий Федоров.

На кадре — плененный красноармеец, за ним немецкий солдат. Поза оккупанта, едва уловимая ухмылка полностью отображают замысел, который вкладывал в него военный фотограф вермахта.

Фото из интернета. Оригинальный снимок, который гитлеровская Германия использовала с целью пропаганды

Такие фотографии были частью пропаганды и пользовались популярностью. С фронта их отправляли домой и сами солдаты как символ непобедимости фашистской Германии.

Место ли таким фотографиям на плакатах победителей в день празднования их победы!? Конечно нет.

Стоит отметить, что в соцсетях у мэрии появились «адвокаты», решившие оправдать ее откровенную глупость. Главный довод — в войне советский народ прошел через многое, почему не показать его страдания?

По такой логике, почему не разместить на праздничном плакате эпизод расстрела последнего еврея Винницы, сожженные советские деревни, иные задокументированные зверства фашистов? Быть может, влепить на баннер и главного идейного вдохновителя фашистской Германии?

День траура — день, когда вспоминают всю боль и весь ужас, через который пришлось пройти народам-победителям — это 22 июня. Он так и называется — День памяти и скорби. Но этого недостаточно знать, это надо чувствовать и понимать. С этим у нынешнего руководства Бишкека, похоже, беда.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Муниципальные службы сняли вызвавший скандал баннер

В день скандала поздно вечером в мэрии все-таки придумали, как оправдаться. В отличие от администрации школы-лицея, понявшей, что допустили оплошность, в муниципалитете извиняться не стали. Напротив, твердо встали на позиции своих сетевых «адвокатов» и заявили об изначальном желании показать разные годы и эпизоды Великой Отечественной войны.

При этом непонятно, зачем считающие себя правыми в ситуации чиновники ринулись спешно менять утвержденный в их концепции плакат. Его, заметим, заменили очень быстро — еще до того, как придумали официальную версию случившегося.

Факельное шествие

Уместно вспомнить, что это не первый инцидент, который в День Победы заставил кыргызстанцев вздрогнуть.

Так, в 2018-м в селе Ленинском догадались провести в честь 9 Мая... факельное шествие. В колонне шли дети — воспитанники местного военно-патриотического клуба, жители села и казаки. То еще зрелище.

Казалось бы, ну что тут такого — подобные шествия были популярны и раньше. В советские годы их устраивали пионеры и комсомольцы. Но дело в том, что главным огненным шествием, ассоциируемым со Второй мировой войной, остается факельное, которое в честь прихода к власти Адольфа Гитлера 30 января 1933 года в Берлине устроили тысячи штурмовиков НСДАП.

Акции с факелами в руках практикуются ультраправыми в отдельных странах и сегодня. Например, украинские националисты в январе этого года организовали шествие в центре Киева по случаю 112-й годовщины со дня рождения их лидера Степана Бандеры. И стоит ли Кыргызстану даже из благих побуждений перенимать неоднозначные традиции — большой вопрос.

Дальше будет только хуже

Случаи, описанные выше, будут повторяться. Таким мнением с 24.kg поделился кандидат исторических наук, доцент Павел Дятленко. По его словам, проблема носит системный характер.

Фото представлено собеседником редакции . Павел Дятленко, кандидат исторических наук, доцент

«Во-первых, в стране продолжается упадок образования и военно-патриотического воспитания. Последним после распада у нас в основном занимаются волонтеры и активисты. Во-вторых, чиновники разного уровня относятся к празднику Победы, как одному из многих в календаре. Есть серьезная проблема с их ответственностью и образованностью», — считает он.

Павел Дятленко особо отметил, что в истории Кыргызстана XX века есть две главные системообразующие даты — Октябрьская революция и День Победы в Великой Отечественной войне.

«В школьной и вузовской программе истории крайне мало уделено времени советскому периоду, включая Великую Отечественную войну. Многие учебники по истории Кыргызстана написаны поверхностно, с большим количеством искажений, умолчаний и ошибок. Это закономерный результат того, что они пишутся авторами, тесно связанными с западными структурами, или непрофессионалами. И на этих учебниках уже выросло несколько поколений», — говорит историк.

Тревожно это выглядит, по его словам, и на фоне попыток отдельных государств переписать итоги Второй мировой войны.

Фото из интернета. Советская карикатура, которая и сегодня не теряет своей актуальности

«Что касается Кыргызстана и других постсоветских стран, то попытки навязать им свою версию истории Второй мировой войны со стороны Запада начались сразу после ее окончания. После распада СССР Запад продолжает курс на навязывание своей позиции в постсоветских странах, идет по разным направлениям, включая идеализацию и героизацию нацистских пособников и коллаборантов», — заключил Павел Дятленко.

Обществу и политикам Кыргызстана, по мнению историка, пора понять, что сохранение истории и памяти о Великой Отечественной войне и вкладе кыргызстанцев в общую победу над нацизмом — это вопрос сохранения государственности.