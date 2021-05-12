На Эвересте появится антиковидная разделительная линия

Китай установит разделительную линию на вершине Эвереста, чтобы предотвратить смешивание альпинистов из Непала, пораженного COVID-19, и тех, кто поднимается с тибетской стороны — в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди альпинистов в базовом лагере в Непале. По данным информационного агентства «Синьхуа», небольшая группа тибетских гидов-альпинистов поднимется на Эверест и установит разделительную линию на вершине, чтобы остановить любые контакты между альпинистами с обеих сторон пика. Однако пока неясно, как именно это будет сделано. Вершина представляет собой покрытый снегом купол, на котором могут находиться не более шести человек одновременно. Для совершения подъема на вершину, альпинистам нередко приходится стоять в очереди.

Эверест находится на границе Китая и Непала. Скалолазам с китайской стороны будет запрещено контактировать с альпинистами, совершающими подъем со стороны Непала. Кроме того, им будет запрещено прикасаться к объектам, установленным на вершине горы.

Подъемы на Эверест приостановились из‑за пандемии в 2020 году. В марте 2021 года Непал снял запрет на восхождения. Разрешение на них получили 408 иностранцев. В Китае экспедиции одобрили только 38 гражданам страны. В настоящее время туристам без разрешения запрещен вход в китайский базовый лагерь, а страна запретила иностранным гражданам подниматься на гору.