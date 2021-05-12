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Общество

ФОМС обещает: после повышения с 1 июля зарплата медиков не уменьшится

После планируемого повышения с 1 июля зарплата медицинских работников не уменьшится. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Клара Оскомбаева.

По ее словам, согласно постановлению, речь идет только о повышении базового оклада. Никаких других решений об отмене каких-либо доплат и надбавок не было.

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«Если сейчас базовый оклад у врачей 5 тысяч сомов, то с 1 июля он составит 7,5 тысячи. Соответственно, изменяются и все другие законодательно утвержденные надбавки. К примеру, за категорию, работу в отдаленных регионах, стаж. Все они будут исчисляться пропорционально новому окладу», — проинформировала Клара Оскомбаева.

Она отметила, что в случае имеющихся вопросов и конкретных примеров, когда зарплата может уменьшиться, следует обращаться по телефону горячей линии 113.

Ранее сообщалось, что зарплата врачей и медсестер с 1 июля вырастет на 50 процентов.

Отметим, что после введения новой тарификации с 1 апреля зарплата большинства семейных врачей сократилась. Повышение почувствуют только молодые специалисты без стажа и категории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193765/
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