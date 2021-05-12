Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль

С помощью глубинного зондирования Земли российские ученые получили геоэлектрическую модель озера Сон-Куль, расположенного между хребтами Тянь-Шаня. О статье, опубликованной в «Докладах Российской академии наук. Науки о Земле», пишет gazeta.ru.

В дальнейшем такие данные помогут в изучении климата и биоразнообразия Центральной Азии, а также истории образования ее горных цепей.

«С помощью магнитотеллурического зондирования мы получили новые данные о глубинном строении Срединного и Северного Тянь-Шаня. Нам удалось вывести распределение геоэлектрических неоднородностей в земной коре, в том числе и под озером Сон-Куль. Точные данные магнитотеллурического зондирования могут помочь найти ответ на вопрос, как связаны обнаруженные геоэлектрические аномалии с глубинными тектоническими нарушениями или с трещиноватостью Сон-Кульских горных пород», — рассказывает одна из авторов работы младший научный сотрудник лаборатории глубинных магнитотеллурических исследований Научной станции РАН Ксения Непеина.

Вертикальный масштаб модели достиг 50 километров в глубину. Линия заложенного профиля магнитотеллурического зондирования пересекла основные тектонические элементы Тянь-Шаня: впадину озера Сон-Куль и хребты — Кыргызский, Джумгал-Тоо, Сон-Куль-Тоо и Молдо-Тоо.

«На основании полученных результатов ученые построили двумерную геоэлектрическую модель. Она показывает распределение региональных и локальных геоэлектрических аномалий и их величину. Распределение плохо пропускающих ток высокоомных объектов в верхней части разреза — до глубин порядка 25 километров — подтверждает существующие представления о блоковой структуре верхней части земной коры, а размеры блоков отражают степень тектонической раздробленности», — пишет издание.

Обработка данных магнитотеллурического зондирования подтвердила современные представления о границах Иссык-Кульского микроконтинента. С помощью созданной геоэлектрической модели можно не только увидеть зоны глубинных разломов, но и выдвигать гипотезы о происхождении пород и их распространении в пространстве.