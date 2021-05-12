08:48
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество

Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль

С помощью глубинного зондирования Земли российские ученые получили геоэлектрическую модель озера Сон-Куль, расположенного между хребтами Тянь-Шаня. О статье, опубликованной в «Докладах Российской академии наук. Науки о Земле», пишет gazeta.ru.

В дальнейшем такие данные помогут в изучении климата и биоразнообразия Центральной Азии, а также истории образования ее горных цепей.

«С помощью магнитотеллурического зондирования мы получили новые данные о глубинном строении Срединного и Северного Тянь-Шаня. Нам удалось вывести распределение геоэлектрических неоднородностей в земной коре, в том числе и под озером Сон-Куль. Точные данные магнитотеллурического зондирования могут помочь найти ответ на вопрос, как связаны обнаруженные геоэлектрические аномалии с глубинными тектоническими нарушениями или с трещиноватостью Сон-Кульских горных пород», — рассказывает одна из авторов работы младший научный сотрудник лаборатории глубинных магнитотеллурических исследований Научной станции РАН Ксения Непеина.

Вертикальный масштаб модели достиг 50 километров в глубину. Линия заложенного профиля магнитотеллурического зондирования пересекла основные тектонические элементы Тянь-Шаня: впадину озера Сон-Куль и хребты — Кыргызский, Джумгал-Тоо, Сон-Куль-Тоо и Молдо-Тоо.

«На основании полученных результатов ученые построили двумерную геоэлектрическую модель. Она показывает распределение региональных и локальных геоэлектрических аномалий и их величину. Распределение плохо пропускающих ток высокоомных объектов в верхней части разреза — до глубин порядка 25 километров — подтверждает существующие представления о блоковой структуре верхней части земной коры, а размеры блоков отражают степень тектонической раздробленности», — пишет издание.

Обработка данных магнитотеллурического зондирования подтвердила современные представления о границах Иссык-Кульского микроконтинента. С помощью созданной геоэлектрической модели можно не только увидеть зоны глубинных разломов, но и выдвигать гипотезы о происхождении пород и их распространении в пространстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193764/
просмотров: 1265
Версия для печати
Материалы по теме
Под руководством менторов 2,6 тысячи школьниц пройдут подготовку по сфере STEM
В Кыргызстане началась Неделя науки, техники и производства для школьников
Высшую аттестационную комиссию хотят передать Минобразования. Ученые против
Немецкие ученые: Наличие деревьев рядом с домом снижает риск депрессии
Стефания Федяй. Девушка, улетевшая из Бишкека на Луну
Российские ученые доказали, что жизнь на Землю была занесена из космоса
В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 20 лет назад
Китайские ученые заявили, что дневной сон смертельно опасен для человека
В Бишкеке среди учеников школ прошел конкурс научных проектов
Ученые установили, что древние крокодилы ходили на двух ногах
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
13 мая, четверг
08:27
Одобрен последний документ для создания ювелирного рынка ЕАЭС Одобрен последний документ для создания ювелирного рынк...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
12 мая, среда
23:39
Ни канализации, ни дороги. Бишкекчане просят заасфальтировать улицу Тулебердиева
23:17
Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль
22:58
На Эвересте появится антиковидная разделительная линия
22:55
Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК
22:45
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии