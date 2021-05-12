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Общество

Электронные амбулаторные карты появятся в Кыргызстане до конца года

Электронные амбулаторные карты планируется внедрить по всему Кыргызстану до конца года. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель председателя ФОМС Клара Оскомбаева.

По ее словам, они уже внедряются в некоторых организациях здравоохранения. Однако процесс притормозился из-за вспышки коронавируса.

«Нужны хорошие информационные системы, чтобы мы не собирали все данные вручную. Чтобы все было зарегистрировано в системе. Каждый пришедший в Центр семейной медицины пациент должен пройти через систему, тогда уже будет понятно, кто, сколько и по какому поводу приходил к врачу. Надо ускоренными темпами внедрять электронные карты. Это требует ресурсов, времени. И очень большая проблема с интернетом. Задача стоит в этом году довести все до конца. Для этого каждую группу семейных врачей нужно оснастить компьютерами и подключить их к интернету. По стране более 700 ГСВ», — сказала Клара Оскомбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193754/
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