Театральная аллея. Пугающий центр столицы Кыргызстана

Некогда одно из самых любимых мест для сбора бишкекской молодежи — Театральная аллея в сквере Борцам революции — сегодня выглядит ужасающе. Журналист 24.kg прошел по ней и не нашел ни одного сохранившегося участка.
Эта тенистая аллея с ивами и фонтанами находится позади памятника Уркуе Салиевой. Сразу за ней Республиканская библиотека имени Касымалы Баялинова. Место людное, особенно в жаркое время года.
Первое, что бросается в глаза, — состояние фонтанов.
Майские субботники и уборка накопившейся за зиму в Бишкеке грязи давно закончились. Но внутри фонтаны никто так и не почистил. С наступлением тепла они уже успели зарасти тиной.
Относительно недавно отреставрированные скамейки — их починили в 2019 году — выглядят неплохо. Но только на первый взгляд. Вандалы уже успели здесь отметиться.