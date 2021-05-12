Театральная аллея. Пугающий центр столицы Кыргызстана

Некогда одно из самых любимых мест для сбора бишкекской молодежи — Театральная аллея в сквере Борцам революции — сегодня выглядит ужасающе. Журналист 24.kg прошел по ней и не нашел ни одного сохранившегося участка.

Эта тенистая аллея с ивами и фонтанами находится позади памятника Уркуе Салиевой. Сразу за ней Республиканская библиотека имени Касымалы Баялинова. Место людное, особенно в жаркое время года.

Первое, что бросается в глаза, — состояние фонтанов.

Майские субботники и уборка накопившейся за зиму в Бишкеке грязи давно закончились. Но внутри фонтаны никто так и не почистил. С наступлением тепла они уже успели зарасти тиной.

Немногим лучше выглядят клумбы. Рабочие «Тазалыка» просто убрали опавшие листья. Вместо цветов растут сорняки. Благо их поливать не надо.

Фото 24.kg. Театральная аллея в Бишкеке

Относительно недавно отреставрированные скамейки — их починили в 2019 году — выглядят неплохо. Но только на первый взгляд. Вандалы уже успели здесь отметиться.

Отметим, что последний раз капитальную реконструкцию сквера Борцам революции, к которому относится и Театральная аллея, мэрия Бишкека проводила 11 лет назад.