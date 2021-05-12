08:48
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Десять месяцев длится следствие по факту смерти Азимжана Аскарова. Доводы юриста

Уголовное дело по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова было зарегистрировано десять месяцев назад. Расследованием занимается сотрудник ГСИН Акбар Молдажиев. Юридическое сопровождение обеспечивают адвокаты правозащитного центра «Бир дуйно Кыргызстан». Они рассказали 24.kg, почему расследование такое долгое.

По их словам, судмедэксперты республиканского центра выдали заключение, где исключили насильственную смерть Азимжана Аскарова. Адвокаты ставили перед экспертизой вопрос о причинно-следственной связи дыхательной недостаточности, от чего осужденный умер, с заболеваниями, которыми он болел до этого, а также адекватно ли ему оказывалась медицинская помощь. Правозащитники рассказали, что на эти вопросы экспертиза не ответила.

«Мы подали ходатайство о назначении дополнительной экспертизы. Предложили независимых экспертов. Следователь отказал. Пока его решения мы не получили. Как получим, обжалуем следственному судье», — пояснили в «Бир дуйно».

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его, однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал. 25 июля он скончался в ИК № 47. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193752/
просмотров: 987
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники требуют от власти сохранить целостность и суверенитет Кыргызстана
COVID-19. Активисты требуют предоставить план обеспечения безопасности граждан
Проект новой Конституции. Мнение альтернативных юристов не учитывалось
Вдова Азимжана Аскарова не может получить компенсацию от государства
Юрист требует возбудить уголовное дело по факту смерти Азимжана Аскарова
Адвокаты вдовы Азимжана Аскарова будут добиваться справедливости в Комитете ООН
HRW: Смерть Азимжана Аскарова — пятно на репутации правительства Кыргызстана
Очередную партию СИЗ передали детским домам и изоляторам Кыргызстана
Кино без попкорна. Толекан Исмаилова о фестивале, обнажающем большие проблемы
Верховный суд так и не признал вдову Азимжана Аскарова правопреемницей
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
13 мая, четверг
08:27
Одобрен последний документ для создания ювелирного рынка ЕАЭС Одобрен последний документ для создания ювелирного рынк...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом
12 мая, среда
23:39
Ни канализации, ни дороги. Бишкекчане просят заасфальтировать улицу Тулебердиева
23:17
Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль
22:58
На Эвересте появится антиковидная разделительная линия
22:55
Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК
22:45
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии