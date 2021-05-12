В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 227 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 472 пациента, в больницах — 1 тысяча 755. В том числе 89 человек — в крайне тяжелом состоянии, 447 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 204 человек (или 68,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 15 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 289 человек. В Бишкеке выписаны 197 человек, Оше — 8, Чуйской области — 52, Ошской — 5, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 5, Нарынской — 10, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 92 тысячи 409 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.