В Кыргызстане за сутки выявили еще 283 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 158 случаев, Оше — 14, Чуйской области — 75, Таласской — 3, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 99 тысяч 316 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.