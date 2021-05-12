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Общество

Больше 700 милиционеров будут обеспечивать безопасность туристов на Иссык-Куле

Безопасность отдыхающих на Иссык-Куле в приближающемся летнем туристическом сезоне будут обеспечивать 710 сотрудников правопорядка, 25 из них — из так называемой туристической милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного ГУВД.

Отмечается, что свою работу они будут осуществлять с учетом введенных санитарных норм.

«Не только иностранные туристы, но и отдыхающие из других областей и городов республики могут рассчитывать на любую помощь, начиная от защиты жизни и здоровья и заканчивая ориентированием на местности. Туристическая милиция владеет иностранными языками и будет патрулировать зоны в горных местностях Ак-Суйского, Тюпского, Джети-Огузского и Тонского районов. В Караколе и Чолпон-Ате будут нести службу по 13 маршрутам. Они будут консультировать гостей и оперативно реагировать на все их обращения», — рассказали в ГУВД Иссык-Кульской области.

В преддверии начала туристического сезона в ГУВД сняли информационный ролик, рассказывающий потенциальным гостям области об Иссык-Куле и работе туристической милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193742/
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