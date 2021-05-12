COVID-19. В Бишкек прибыла группа медиков из Германии

В Бишкек прибыла совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И.Марциновского и Германского общества по международному сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в миссии семь человек, ее медицинскими руководителями являются профессор Дрекслер из Берлинского университета Шарите и профессор Лукашев, директор Института имени Е.И.Марциновского.

«Основное направление работы миссии — обучение по выявлению различных вариаций коронавируса в лабораториях Кыргызстана. Миссия сотрудничает с Национальной референс лабораторией, которой окажут поддержку в области секвенирования и анализа коронавируса. Сотрудники государственных лабораторий в Бишкеке и Оше пройдут обучение по диагностике и биобезопасности», — отметили в ведомстве.

Кыргызстанским лабораториям передадут 50 тысяч ПЦР-тестов и наборов для экстракции. Миссия также предоставит реагенты для секвенирования вариаций вируса для проведения необходимых тренингов.

В министерстве добавили, что Германия поставила в Кыргызстан кислородное оборудование, защитную одежду, расходные материалы для ПЦР-тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал-Абаде, финансируемое Германией, ввели в эксплуатацию досрочно в июле 2020 года для лечения пациентов c коронавирусной инфекцией.