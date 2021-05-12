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Общество

Все тракторы пересчитать. В Кыргызстане хотят создать базу данных сельхозтехники

В Кыргызстане планируют создать базу данных всей имеющейся сельскохозяйственной техники. Соответствующий проект постановления кабмина на общественное обсуждение вынесло Министерство сельского хозяйства, водного хозяйства и развития регионов.

Как отмечается в справке-обосновании, нововведение предложено в рамках разработки информационной системы «Цифровое сельское хозяйство».

«В системе будет содержаться онлайн-информация о сельскохозяйственной технике в разрезе районов, об организациях, оказывающих механизированные агротехнические услуги, о ремонтных цехах, по вопросам подачи заявок для получения техники в лизинг и по организациям, поставляющим сельскохозяйственную технику в республику. К тому же вышеуказанный реестр поможет анализировать обеспеченность регионов сельскохозяйственной техникой», — отмечается в документе.

В ведомстве отмечают, что главной целью «Цифрового сельского хозяйства» являются повышение производительности аграрного сектора, обеспечение достойного уровня продовольственной безопасности, эффективное использование сельскохозяйственных земельных угодий, качественная обработка почвы, обеспечение своевременных агротехнических мероприятий, уборочных работ и глубокой переработки сельхозпродукции через повышение уровня механизации и перевооружения машинно-тракторного парка.

Предполагается, что достоверные данные о наличии техники позволят оценивать реальные возможности, то есть фактически сколько гектаров мы можем обработать (посеять, вспахать, культивировать, опрыскивать, убрать зерновых колосовых культур) в установленные агротехнические сроки.

«Из полученных достоверных данных сможем рассчитать потребность сельскохозяйственной техники по регионам и вести работу с инвесторами, а также с финансовыми институтами и международными донорами для привлечения средств, чтобы финансировать поставки и лизинг сельскохозяйственной техники», — заметили в министерстве.

Минсельхоз предлагает предоставить должностным лицам ведомства доступ к общему количеству зарегистрированной сельскохозяйственной техники без права доступа к персональным данным граждан.

Полученные сведения планируется ввести в информационную систему Минсельхоза через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193701/
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