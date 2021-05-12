Третья волна COVID-19. Жители каких стран могут прилететь в Кыргызстан

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» рассказали 24.kg, жители каких государств могут прилететь в Кыргызстан и в какие страны кыргызстанцы могут отправиться в период третьей волны COVID-19.

По словам пресс-секретаря ОАО «МАМ» Алии Курбановой, на сегодня ограничений для въезда граждан иностранных государств и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан авиасообщением, нет.

«Самое главное — иностранным гражданам необходимо иметь при себе документы для пересечения границы — паспорт и визу, если он гражданин страны, которая не входит в перечень государств с безвизовым режимом в КР», — сказала она.

При этом наличие ПЦР-теста на COVID-19 не больше 72 часов остается обязательным условием для въезда в страну и для граждан Кыргызстана, и для иностранцев.

В свою очередь из Кыргызстана сейчас можно прямым рейсом вылететь по пяти направлениям — это Казахстан (Алматы), Узбекистан (Ташкент), Россия (Москва), Турция (Стамбул) и ОАЭ (Дубай).

«Что касается других городов России, то туда граждане Кыргызстана могут долететь только чартерными рейсами при обязательном условии — наличие приложения «Путешествуй без COVID-19». А в другие страны кыргызстанцы могут полететь транзитом через Стамбул и Алматы», — заключила Алия Курбанова.