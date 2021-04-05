Дело о Белизгейте. Абдиля Сегизбаева оставили под стражей до 25 мая

Экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева оставили под стражей. Об этом сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

По его словам, такое решение принял Бишкекский городской суд.

«Абдиля Сегизбаева оставили под стражей до 25 мая. Я считаю, что нет никакой необходимости содержать его в СИЗО. Он никуда не убежит, у него есть дети, место жительства», — сказал Кантемир Турдалиев.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.