В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности

Объявляется набор на вакантные должности в управление Патрульной службы милиции Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.
По ее данным, документы принимает до 30 апреля 2021 года отдел кадров ГУОБДД МВД по адресу: город Бишкек, улица Валиханова, 1а. За дополнительной информацией и разъяснениями по конкурсу можно обращаться по телефонам: 0312631275 (отдел кадров), 0312630901 (дежурная часть).
Перечень должностей:
- начальник отдела правоприменительной практики — 1;
- старший инспектор отдела розыска — 1;
- инспектор организационно-инспекторского отдела — 2;
- командир первой роты строевого подразделения полка — 1;
- старший инспектор первого туристического взвода пятой роты строевого подразделения полка — 3;
- старший инспектор второго туристического взвода пятой роты строевого подразделения полка — 2;
- помощник дежурного дежурной части — 6;
- младший инспектор первой роты СП полка — 4;
- младший инспектор второй роты СП полка — 5;
- младший инспектор третьей роты СП полка — 6;
- младший инспектор четвертой роты СП полка — 9;
- младший инспектор кавалерийского взвода пятой роты СП полка — 7.