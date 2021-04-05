6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский);

9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 40, 42, Токтоналиева, 10, Брестская, Владимирская;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-59), «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Чортекова, Садырбаева, 19-я линия), «Ала-Арча» (улицы Торгой, Матисакова, Масыралиева), «Мурас-Ордо», отрезки улиц Фрунзе, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Акиева, Рыскулова;

9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», улицы Фере, Маяковского;

9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1, улица Огонбаева, 222;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек» (северо-западная сторона), «Красный строитель»;

10.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эртайлак, Актан);

13.00-17.00 — отрезки улиц Кудрука, Манаса, Профессора Зимы, Баялинова, Шорина, Осипенко, переулки Долонский, Джети-Огузский.