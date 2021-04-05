6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский);
- 9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 40, 42, Токтоналиева, 10, Брестская, Владимирская;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-59), «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Чортекова, Садырбаева, 19-я линия), «Ала-Арча» (улицы Торгой, Матисакова, Масыралиева), «Мурас-Ордо», отрезки улиц Фрунзе, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Акиева, Рыскулова;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», улицы Фере, Маяковского;
- 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1, улица Огонбаева, 222;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек» (северо-западная сторона), «Красный строитель»;
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эртайлак, Актан);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Кудрука, Манаса, Профессора Зимы, Баялинова, Шорина, Осипенко, переулки Долонский, Джети-Огузский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Луговое, Константиновка, Ленинское (улицы Интернациональная, Юбилейная, Набережная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, Коммунарская, Восточная, Подгорная, Речная, Алма-Атинский тупик, переулки Северный, Малая ГЭС), Мыкан (улицы Строительная, Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Новостройка, Исмаилова), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Колхозная, 46), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды у. А.), жилмассивы «44 га», «Тунгуч»;
- 9.00-13.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева);
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Авиагородок), Комсомольское (улицы Южная, Новая, Проектируемая, Тупик, Строительная, Восточная, Дорожная, Джанышбаева), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник);
- 9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Махачкалинская, Тимирязева, Дружбы, Акушинская, Дагестанская, Энгельса, Прифермская, Школьная, Манас, переулок Дружбы), села Джаны-Джер (улицы Маркса, Восточная, Бугорная), Новопавловка (улицы Лавровых, Ак-Ордо, Актилек, Крупской, Репина, Школьная, Колхозная, Свердлова, Фрунзе, тупик Колхозный), Национальное (улицы Московская, Разная), Арал (улица Картамбаева);
- 12.00-17.00 — село Кызыл-Туу (улицы Абакир, Билалы, Заречная, Конок, Проектируемая, Свечникова, Якупбаева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Железнодорожная), Спартак (военная часть, улица Ленина), Александровка (улицы Западная, Комсомольская, Фрунзе, Токтогула, Татарская), Кепер-Арык (улица Украинская), Садовое (улицы Крупской, Мирошниченко);
- 8.00-13.00 — село Александровка (улицы Комсомольская, Чапаева, Крупской, Калимова);
- 13.00-17.00 — село Садовое (улицы Ситникова, Киргизская, Советская, Ленина, Луговая, Калинина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная), Кюрпюльдек;
- 8.30-13.00 — село Панфиловка (улицы Ключевая, Центральная);
- 12.00-16.00 — село Орто-Арык;
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Советская, Степная, Мелиорация), Кара-Суу, Жылдыз, Мураке (улица Карабалтинская), Степное;
- 8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Фурманова, Боконбаева, Чехова), село Алексеевка (улица Новостройка);
- 13.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Спортивная, Бородочева, Маркса, Матросова, Морозова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Туз (улицы Жунушева, Дербишева), Новопокровка (улица Фрунзе);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красноречка, Ивановка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Мээнеткеч (улица Жумагул), Шамшы (улица Школьная).
3Таласская область
- 9.00-12.00 — Талас (улицы Ленина/Панфилова);
- 9.00-16.00 — село Калинина;
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Москвиченко/Пионерская), села Ак-Добо, Жон-Арык;
- 10.00-13.00 — Талас (улицы Фрунзе/Кирова);
- 10.00-17.00 — село Чат-Базар.