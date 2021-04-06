Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 56 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский);
- 9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 40, 42, Токтоналиева, 10, Брестская, Владимирская;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-59), «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Чортекова, Садырбаева, 19-я линия), «Ала-Арча» (улицы Торгой, Матисакова, Масыралиева), «Мурас-Ордо», отрезки улиц Фрунзе, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Акиева, Рыскулова;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», улицы Фере, Маяковского;
- 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1, улица Огонбаева, 222;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек» (северо-западная сторона), «Красный строитель»;
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эртайлак, Актан);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Кудрука, Манаса, Профессора Зимы, Баялинова, Шорина, Осипенко, переулки Долонский, Джети-Огузский.
- 9.00-19.00 — район, ограниченный улицами Панфилова, Фрунзе, проспектом Манаса, линией железной дороги.
У кого намечается той
Нурлан Абдыкадыров
Родился 6 апреля 1962 года. Режиссер, актер.
Бактыбек Турусбеков
Родился 6 апреля 1964 года в Пржевальске. Депутат Жогорку Кенеша.
Алгынбай Имаров
Родился 6 апреля 1967 года в селе Сары-Камыш Баткенской области. Глава государственной администрации — аким Кадамджайского района Баткенской области.
Памятные даты
День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана
В этот день праздник отмечается с 2014 года.
24 июня 1927-го состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.
В июле 1936 года в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991-м образован Национальный олимпийский комитет Кыргызской Республики.
Сегодня же празднуется Международный день спорта на благо развития и мира.
Опубликован рассказ Чингиза Айтматова «Газетчик Дзюйо»
В 1952 году в газете «Комсомолец Киргизии» вышел первый написанный на русском языке рассказ «Газетчик Дзюйо» Чингиза Айтматова. С этого начался творческий путь великого писателя.
Всемирный день настольного тенниса
Впервые он отмечался 6 апреля 2015 года.
Инициатором учреждения новой даты выступила Международная федерация настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.
Настольный теннис (известный также как пинг-понг) появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988-го).
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев
Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.
18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.
Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.
В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.
Умер государственный деятель Шабдан баатыр
В 1912 году в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан баатыр (Шабдан Джантаев).
Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839-го в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.
В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.
Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.
За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883-м он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.
В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также его именем названа улица.
Умер оператор Константин Орозалиев
Родился 7 января 1943 года во Фрунзе. Оператор, режиссер.
Работал ассистентом оператора в картине Ларисы Шепитько «Зной» (1963). Оператор-постановщик фильмов «Чингиз Айтматов» (документальный, 1968), «Очкарик» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Провинциальный роман» (1981) и других. Режиссер документальных лент «Чингиз Айтматов» (1978, полный метраж, совместно с В. Виленским), «Признание» (1977, совместно с В. Виленским), «Айланпа. Мир на кругах своих» (1989, полнометражный, совместно с В. Виленским) и других.
В 1986-м удостоен Государственной премии СССР в области литературы и искусства за съемки документального фильма «Неру» (производство «Центрнаучфильм», СССР совместно с Индией).
Умер 6 апреля 2013 года.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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