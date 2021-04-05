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Общество
Сюжет: COVID-19

Школам поручили усилить работу по соблюдению санитарных норм и требований

Общеобразовательным организациям поручили усилить работу с родителями и учащимися по соблюдению санитарных норм и требований. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, в мае 2020 года разработана и утверждена Инструкция по организации учебно-воспитательного процесса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях.

«Министерство предложило варианты организации образовательного процесса, решение о возобновлении обучения в реальном режиме принимается локально органами местного самоуправления и территориальными органами здравоохранения с учетом эпидемиологической ситуации в регионах», — отметили в ведомстве.

В районах, где есть возможность организовать образовательный процесс без угрозы для жизни и здоровья учеников и педагогов, обучение может быть организовано в реальном режиме, при этом поручено усилить работу с родителями и учащимися по соблюдению санитарных норм и требований.

На 5 апреля 2021 года по всей республике возобновили работу в реальном режиме 2 тысячи 147 школ. Был сделан локальный подход при возобновлении деятельности учебных заведений. Учитывается эпидемиологическая ситуация в каждом регионе.

В ведомстве добавили, что в онлайн-режиме в Бишкеке продолжают обучение ученики 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. В Чуйской области семь школ перешли на онлайн-обучение, из них одна из-за ремонта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188882/
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