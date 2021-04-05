08:49
USD 84.80
EUR 99.61
RUB 1.11
Общество

Как будут работать попечительские советы в школах. Минобраз разработал порядок

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства «О попечительском совете образовательных организаций».

Как отмечается в справке-обосновании, документ будет содействовать повышению качества предоставляемых услуг, прозрачности деятельности образовательных организаций, а также эффективности использования внебюджетных средств. Проект разработан во исполнение Закона «О попечительском совете» от 30 мая 2014 года.

Документом утверждаются «Типовое положение о попечительском совете образовательной организации» и «Положение по приему, ведению учета, распределению, аккумулированию и использованию средств, привлеченных попечительским советом образовательной организации».

«Типовое положение будет определять порядок создания и организации деятельности попечительского совета в образовательных и других организациях, функционирующих в системе образования, а также содействовать повышению качества предоставляемых услуг и прозрачности их деятельности, эффективности использования внебюджетных средств», — заметили в ведомстве.

В справке подчеркивается, что положение по приему будет определять порядок получения, ведения учета и распределения средств, гуманитарной помощи и других материалов, привлеченных попечительским советом из источников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188878/
просмотров: 1282
Версия для печати
Материалы по теме
ОРТ для поступления в вузы планируется проводить дважды в год
Минобразования пересматривает Государственный образовательный стандарт
Пять детских садов и школ, новый корпус больницы. Что еще построят в Бишкеке
Единое тестирование для поступления в колледжи предлагает проводить Минобраз
Колледжи страны планируют финансировать по новому порядку
Министерство образования предлагает ввести аттестацию учителей
В Кыргызстане 1 тысяча 200 школ получат новые компьютеры
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет
Продал школу за 27 тысяч сомов. Сельчане возмущены действиями главы айыл окмоту
Вредные советы, или Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
6 апреля, вторник
08:47
Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения
08:28
С начала года сахар в Кыргызстане подорожал на 10 сомов
08:11
ОРТ для поступления в вузы планируется проводить дважды в год
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, понедельник
23:52
Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов
23:27
Посетители выставки в Сеуле испортили картину за $500 тысяч
22:47
Невозможно пройти. На разбитые дороги и тротуар вновь жалуются бишкекчане
22:22
Кыргызстанец спел с Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон» в России
22:00
В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения