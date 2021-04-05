08:49
USD 84.80
EUR 99.61
RUB 1.11
Общество

Кыргызстанцы могут поучаствовать в звездном диктанте «Поехали!» 12 апреля

Россотрудничество проведет звездный диктант «Поехали!» 12 апреля. Об этом сообщили в представительстве организации.

По его данным, мероприятие проведут в 17.00 по бишкекскому времени в честь 60-летия полета первого человека в космос. Автор текста диктанта — российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Диктант представляет собой литературный текст с фактами из истории советского/российского космоса, где на месте реальных названий, терминов или фактов стоят пропуски. Участники, слушая текст, отмечают в форме пропущенные слова или словосочетания.

Участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте, где Сергей Лукьяненко будет диктовать свой текст онлайн. Трансляцию будут также вести на сайте и в соцсетях ТАСС и Россотрудничества.

Зарегистрированные пользователи должны вписать в форму свои варианты ответов. По завершении диктанта система автоматически подсчитает количество верных ответов и сразу сообщит пользователю его результат.

Методом случайной компьютерной выборки будут определять 20 победителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188875/
просмотров: 885
Версия для печати
Материалы по теме
«Битва богатырят» по русской спортивной игре киле прошла в Чуйской области
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота начал гастроли в Кыргызстане
В Бишкеке и Оше отметили Международный день книгодарения
В Бишкеке отметили 100-летие композитора Арно Бабаджаняна
В Джалал-Абаде состоялся фестиваль «Русская песня собирает друзей!»
Специалисты из Кыргызстана, Абхазии и Египта поговорили о правовой поддержке
В онлайн-диктанте о культуре народов России участвовали почти 500 кыргызстанцев
«Россия в зарубежье». Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
У Российско-Кыргызского фонда развития появился новый глава
Сооронбай Жээнбеков рассказал о предстоящем визите в Москву
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
6 апреля, вторник
08:47
Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения
08:28
С начала года сахар в Кыргызстане подорожал на 10 сомов
08:11
ОРТ для поступления в вузы планируется проводить дважды в год
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 апреля, понедельник
23:52
Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов
23:27
Посетители выставки в Сеуле испортили картину за $500 тысяч
22:47
Невозможно пройти. На разбитые дороги и тротуар вновь жалуются бишкекчане
22:22
Кыргызстанец спел с Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон» в России
22:00
В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения