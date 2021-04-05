В ДУМК сообщили точную дату начала священного месяца Рамазан

Священный месяц Рамазан начнется 13 апреля. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
По его информации, соответствующее постановление вынес Совет улемов.
«Согласно постановлению № 1, в 2021 году священный месяц начнется 13 апреля», — рассказали в ДУМК.
Отметим, ранее муфтият сообщал, что священный месяц Рамазан начнется 13 или 14 апреля.
Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.