ЮНИСЕФ закупил для Кыргызстана инсулин и неврологические препараты

ЮНИСЕФ закупил инсулин и неврологические препараты на сумму более 8 миллионов сомов через Многопартнерский целевой фонд ООН. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, поставка неврологических препаратов состоит из нескольких лекарственных средств, включая 1 тысячу 400 упаковок топирамата и 2 тысячи 794 упаковки леветирацетама. Кроме того, приобретены 17 тысяч доз инсулина, 500 тысяч инсулиновых шприцев, 230 тысяч тест-полосок для определения глюкозы в крови и моче и контейнеры для использованных шприцев.

Данные препараты являются крайне необходимыми для лечения детей и подростков с диабетом и неврологическими расстройствами. Несмотря на трудности с поставкой и закупкой средств, вызванные пандемией COVID-19, важно, чтобы они были доступны таким пациентам.

В ЮНИСЕФ отметили, что лекарственные препараты закуплены по специальному запросу МИД КР в рамках поддержки по реагированию на COVID-19 и устранению проблемы нехватки основных лекарственных средств. Министерство здравоохранения и социального развития подтвердило перечень самых необходимых для страны лекарственных препаратов в соответствии с национальными клиническими протоколами.