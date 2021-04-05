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Общество

Такое даже собакам не дают. Родители жалуются на качество питания в детском саду

Пользователь соцсетей выложил фотографии блюд, которыми кормят воспитанников детского сада № 182 в жилмассиве «Кок-Жар». Отмечается, что снимки сделали родители детей.

«Уважаемые «бандиты» мэрии! Блюда, предназначенные для малышей, даже собаке не дают. Директор садика угрожает родителям отчислить ребенка, если они будут жаловаться. Так как у них есть «свои» люди в муниципалитете», — написал пользователь соцсетей.

Ведущий специалист центра образования Октябрьского района Бишкека сообщила 24.kg, что сейчас в детском саду № 182 проводится проверка. «Пока нет точной информации. На место выехали соответствующие специалисты, которые проводят расследование. Итоги сообщим позже», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188853/
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