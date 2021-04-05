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Общество

В ДУМК сообщили о фейковых календарях Орозо

В соцсетях распространяют календари Орозо, они могут быть неверными. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По его информации, среди опубликованных и напечатанных на бумаге есть календари, в которых время отличается от того, которое указано муфтиятом. Это может привести к нарушениям при соблюдении поста.

«Некоторые берут информацию из интернета, печатают календари и продают. Среди них могут быть старые календари, и, конечно же, разница будет. В некоторых из них указано время с 20-минутной разницей. Мы хотим предупредить, чтобы люди были внимательнее и уточняли. Мы провели разъяснительную работу среди этих продавцов и объяснили им, что необходимо брать информацию из официальных источников, так как это может послужить нарушению поста», — рассказали в ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188849/
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