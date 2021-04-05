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Общество

Застройка в парке Ататюрка. Бишкекглавархитектура разрешения не выдавала

Бишкекглавархитектура не выдавала разрешения на строительство на территории парка имени Ататюрка, о котором ранее говорила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева. Об этом 24.kg сообщили в муниципальном предприятии.

Отметим, ранее пресс-служба мэрии столицы сообщала, что возведение забора возле парка имени Ататюрка в Бишкеке ведут с разрешения управления землепользования и строительства, а Бишкекглаврхитектура разработала проект двухэтажного жилого дома.

«В парке много чего строится. Но именно на ту землю, о которой заявляет Калича Умуралиева, в БГА никаких разрешительных документов не выдавали. Там есть два похожих участка, в муниципалитете не так поняли, спутали», — рассказали в МП «Бишкекглавархитектура».

Ранее руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева сообщала, что на территории парка имени Ататюрка в столице неизвестные начали строить забор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188841/
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