Вакцинация от COVID-19. Опубликован ролик о том, как работают антигены

Инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19 COVAX и Всемирная организация здравоохранения выпустили короткий видеоролик о том, как работают вакцины.

Вакцина — это крошечный, ослабленный и неопасный фрагмент патогена, микроба, вызывающего заболевание, часть которого называется антигеном.

В видео доступным языком рассказывают, что вакцинация не приведет к заболеванию, но вызовет иммунную реакцию в организме человека. Научит его вырабатывать правильный тип антител, чтобы защитить в будущем от патогена.

Если позднее человеческий организм столкнется с настоящим патогеном, он уже будет знать, как его обнаружить и побороть до того, как разовьется заболевание.

Отметим, что в Кыргызстане кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.