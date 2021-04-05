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Общество

В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России

В Бишкеке пройдет выставка «Образование в России». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в столице.

По его данным, мероприятие состоится с 8 по 10 апреля в Республиканской библиотеке для детей и юношества (улица Огонбаева, 242) с 10.00 до 17.00. Вход свободный.

РЦНК
Фото РЦНК. В Бишкеке пройдет выставка «Образование в России»

«Выставка организована ОФ «Московские Классики» при поддержке представительства Россотрудничества в Кыргызстане, Минобразования. В Бишкеке, Токмаке, Канте, Шопокове и Кара-Балте также пройдут профориентационные встречи с абитуриентами, состоятся презентации образовательных программ, предметные тестирования и консультации по вопросам получения высшего образования», — подчеркнули в РЦНК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188833/
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