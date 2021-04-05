Кыргызстанец спел с Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон» в России

Кыргызстанец Оскар Батыров спел с российским продюсером и музыкантом Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон». Видео участник проекта опубликовал на своей странице в Instagram.

Они исполнили песню «Красиво», автором которой является Константин Меладзе.

«Для меня было честью спеть с маэстро! Спасибо», — подписал видео кыргызстанец.

Отметим, яркий представитель башкирской эстрады Элвин Грей запустил международный музыкальный телевизионный конкурс «Яны Мон». На участие в проекте, который проходит в Уфе (Россия), подали более 8 тысяч заявок. 26-летний певец Оскар Батыров из Кыргызстана стал одним из участников шоу. Он окончил Музыкальную школу искусств по классу «Эстрадный вокал». Работал на радио и телевидении.