Незаконная застройка Бишкека. Возле Дома правительства митингуют жители столицы

Возле Дома правительства проходит митинг против незаконной застройки столицы.



Свыше 50 человек вышли на акцию протеста с плакатами: «Нет коррупции!», «Мы против незаконного строительства», «Мэрия не слышит простой народ».

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Как рассказала представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова, жители столицы устали от точечной застройки.

«Строительные компании ожили и приходят на детские площадки. Например, на митинг вышли жители 7-го микрорайона, там проблема с землями общего пользования. Они обратились в наш фонд, мы помогли им направить письма в прокуратуру, чтобы дать правовую оценку. Прокуратура действительно установила нарушения, по многим объектам возбуждены уголовные дела. Люди устали от беззакония, потому что отбирают детские и спортивные площадки, придомовые земельные участки. Город превратился в сплошную стройку. Понравился участок — пошли, и его оформили. Это делает Бишкекглавархитектура совместно с мэрией столицы», — рассказала она.

Митингующие ждут, что к ним выйдут представители правительства и выслушают их претензии.