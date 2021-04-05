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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 131,2 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 687 тысяч 273 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 131 миллион 212 тысяч 766 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 706 тысяч 121), Бразилии (12 миллионов 984 тысячи 956), Индии (12 миллионов 485 тысяч 509), Франции (4 миллиона 883 тысячи 174), России (4 миллиона 529 тысяч 576), Великобритании (4 миллиона 373 тысячи 798), Италии (3 миллиона 668 тысяч 264), Турции (3 миллиона 487 тысяч 50), Испании (3 миллиона 300 тысяч 965), Германии (2 миллиона 896 тысяч 329) и Колумбии (2 миллиона 446 тысяч 219).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 74,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 1 миллион 16 тысяч 305 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 852 тысяч 462. За трое суток показатель вырос на 25 тысяч 427 человек. В том числе в США всего скончались 555 тысяч 1 человек, Бразилии — 331 тысяча 433, Мексике — 204 тысячи 147, Индии — 164 тысячи 623, Великобритании — 127 тысяч 78, Италии — 111 тысяч 30.

В Кыргызстане зарегистрировали 89 тысяч 153 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 305 тысяч 860, Узбекистане — 83 тысячи 623, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188791/
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