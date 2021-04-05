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Общество

Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная акция ко Дню Победы

Общественный фонд «Ветераны 365» объявил о старте ежегодной акции ко Дню Победы. Как отметили в организации, пока начат сбор средств на покупку продуктовых пакетов для ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

«Количество ветеранов, оставшихся в строю, мы будем знать только после обзвона, в конце апреля. Как это ни печально осознавать, ежегодно из наших списков уходят люди. Мы стараемся записывать на видео наши посещения ветеранов, чтобы их истории и голоса как можно дольше оставались в нашей с вами памяти», — отметили в фонде.

В фонде добавили, что продуктовый набор формируется исходя из просьб и запросов ветеранов. Окончательный список будет утвержден по фактически собранной сумме.

Развоз продуктов будет осуществляться волонтерами фонда и горожанами столицы 9 мая, в День Победы.

Вопросы и полная информация по телефонам: 0555226227 Зинаида, 0555175185 Маша.

Средства можно перечислить на мобильный кошелек Элсом 0555175185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188766/
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