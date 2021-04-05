В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 422 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 774 пациента, в больницах — 648. В том числе 34 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 495 человек (или 76,3 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 107 человек. В Бишкеке выписаны 77 человек, Оше — 1, Чуйской области — 26, Иссык-Кульской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 271 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.