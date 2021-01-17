Водителей маршруток призывают бастовать. Милиция напоминает об ответственности

В милицию поступила информация о том, что среди водителей городских микроавтобусных маршрутов распространятся провокационные призывы не выходить на работу и устроить акцию протеста для создания транспортного коллапса и искусственного ажиотажа. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

В ведомстве отмечают, что указанные возможные проявления по дестабилизации общественной обстановки в городе имеют признаки правонарушения законодательства.

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Напомним, 12 января 2021 года состоялась встреча представителей Бишкекского городского кенеша, мэрии и городских служб с руководителями частных фирм-перевозчиков и водителями по вопросу повышения тарифа за проезд в маршрутных такси. Некоторые водители требовали повысить стоимость проезда на городских микроавтобусах. Они отметили, что много лет оплата не повышалась, хотя стоимость топлива, запасных частей выросла, кроме того, многие брали кредиты на приобретение микроавтобусов. Один из перевозчиков заявил, что водители бишкекских маршруток готовы приостановить работу, если тарифы за проезд не повысят до 15 сомов.

В ГУВД проинформировали, что все перевозчики письменным уведомлением предупреждены: в случае срыва работы общественного транспорта, столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами и будут приняты соответствующие меры.

ГУВД столицы призывает водителей маршрутных такси не идти на поводу отдельных заинтересованных лиц и провокационных слухов.

В случае проявления провокационных действий и нарушения правопорядка, повлекших угрозу безопасности граждан и детей в общественном транспорте и на улицах города, а также повреждения частного и государственного имущества будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством КР.