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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Читатели 24.kg против наказания Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева

Более половины читателей 24.kg высказались против лишения певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева их званий и наград. Таковы результаты опроса.

Поддержали столь строгое наказание только 39 процентов, или 1 тысяча 757 читателей, в то время как против — 52 процента, или 2 тысячи 314. Еще 7 процентов (344 человека) отметили, что им все равно.

Напомним, причиной гонений в отношении артистов стала скандальная авторская программа Курала Чокоева. Проект «В пи#ду звезду» появился на YouTube-канале певца. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.

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Проект представлял собой шоу, в котором несколько юмористов приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски. Несмотря на это, Минкультуры лишило певца Курала Чокоева нагрудного знака «Отличник культуры». Ведомство также направило в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180226/
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