ГКНБ: Депутат пытался захватить завод по переработке кожи в городе Ош

Органами национальной безопасности ведется досудебное производство по фактам коррупции и рейдерского захвата завода по переработке кожи, расположенного в городе Оше. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что у следствия есть неопровержимые доказательства в отношении депутата Жогорку Кенеша Дуйшона Торокулова.

«Парламентарий был в сговоре по захвату завода с представителями судебных органов и частными лицами. Торокулов был уведомлен о подозрении в совершении преступления по статье «Коррупция», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, вчера Дуйшона Торокулова задержали в Оше. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.