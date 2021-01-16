В Кыргызстане стартовала альтернативная олимпиада для школьников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, олимпиада будет проходить по пяти предметам (математика, физика, химия, биология и информатика) в четыре этапа.
С 16 января по 31 января состоится 1-й этап. Он пройдет в онлайн-режиме.
Для участия в олимпиаде школьникам необходимо пройти электронную регистрацию:
- математика: unite.kg;
- биология: https://www.olympiadleague.com;
- физика: https://kstu.kg/olimpiada-po-fizike;
- информатика и химия: olympiads.kg/contests.
Напомним, что в альтернативной олимпиаде могут попробовать силу школьники, которые хотят принять участие в международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике.