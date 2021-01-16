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Общество

В Кыргызстане стартовала альтернативная олимпиада для школьников

В Кыргызстане стартовала альтернативная олимпиада для школьников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, олимпиада будет проходить по пяти предметам (математика, физика, химия, биология и информатика) в четыре этапа.

С 16 января по 31 января состоится 1-й этап. Он пройдет в онлайн-режиме.

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо пройти электронную регистрацию:

Напомним, что в альтернативной олимпиаде могут попробовать силу школьники, которые хотят принять участие в международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180216/
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