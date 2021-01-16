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Общество

Минобразования сообщило о начале приема документов для поступления в вузы Турции

В Кыргызстане начался прием документов для поступление в вузы Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, заявки на программу «Стипендии Турции» принимаются с 10 января по 20 февраля 2021 года.

«Заявки принимаются на все академические уровни образования (бакалавриат, магистратура и докторантура). Кандидаты должны заполнить электронную форму на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr и загрузить необходимые документы в систему», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что заявки, поданные лично или отправленные по почте, к рассмотрению не принимаются.

За справками можно обращаться в отдел образования посольства Турции в Кыргызстане по номеру 031262731.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180208/
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