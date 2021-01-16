Алмазбек Атамбаев написал свою первую книгу, находясь в тюрьме

Алмазбек Атамбаев написал свою первую книгу «Волшебные сады детства». Об этом в соцсетях сообщили его сторонники.

По их словам, повесть написана во время пребывания бывшего президента в заключении. Книга уже поступила в продажу.

«Волшебные сады детства» — ностальгическая и лиричная, полная анекдотов и серьезная одновременно книга переносит читателя к теплому берегу воспоминаний и наставляет не терять мгновения жизни в суете и хлопотах, ценить каждый момент и верить в чудо», — говорится в описании.