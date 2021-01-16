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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ не рекомендует вводить «паспорта вакцинации» для пересекающих границу

Комитет по чрезвычайным ситуациям, созванный директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не рекомендует вводить «паспорта вакцинации» для пересекающих границу. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным издания, это связано с тем, что вакцины еще не всем доступны, а их эффективность в предотвращении передачи инфекции не доказана — известно лишь, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.

Комитет выступил также с рекомендациями в отношении новых штаммов коронавируса: эксперты призывают расширить возможности стран в области секвенирования геномов вируса — процедуры, позволяющей выявлять мутации, а также наладить активный обмен информацией между учеными разных стран.

Кроме того, предлагается разработать стандартизированную систему наименования штаммов, чтобы избегать названий с географической привязкой. В ВОЗ, как отмечается, уже начали работу в этом направлении.

Члены комитета настоятельно призывают обеспечить всеобщий доступ к вакцинам, а также к технологиям их производства, чтобы увеличить объемы выпуска по всему миру.

Производителей вакцин просят срочно предоставить данные, чтобы все существующие препараты могли получить сертификацию для применения в экстренных ситуациях. Пока не все компании направили в ВОЗ эту информацию, что ограничивает распределение вакцин.

Заместитель Генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин и 65 — проходят клинические испытания, из них 15 — третий, последний этап.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180199/
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