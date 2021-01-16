Комитет по чрезвычайным ситуациям, созванный директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не рекомендует вводить «паспорта вакцинации» для пересекающих границу. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным издания, это связано с тем, что вакцины еще не всем доступны, а их эффективность в предотвращении передачи инфекции не доказана — известно лишь, что прививка защищает от тяжелого течения болезни.

Комитет выступил также с рекомендациями в отношении новых штаммов коронавируса: эксперты призывают расширить возможности стран в области секвенирования геномов вируса — процедуры, позволяющей выявлять мутации, а также наладить активный обмен информацией между учеными разных стран.

Кроме того, предлагается разработать стандартизированную систему наименования штаммов, чтобы избегать названий с географической привязкой. В ВОЗ, как отмечается, уже начали работу в этом направлении.

Члены комитета настоятельно призывают обеспечить всеобщий доступ к вакцинам, а также к технологиям их производства, чтобы увеличить объемы выпуска по всему миру.

Производителей вакцин просят срочно предоставить данные, чтобы все существующие препараты могли получить сертификацию для применения в экстренных ситуациях. Пока не все компании направили в ВОЗ эту информацию, что ограничивает распределение вакцин.

Заместитель Генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин и 65 — проходят клинические испытания, из них 15 — третий, последний этап.