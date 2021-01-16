В ГКНБ рассказали подробности задержания депутата

Депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов задержан в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

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Уточняется, что парламентарий был задержан накануне после оперативно-разыскных мероприятий. Одновременно с ним на территории Чуйской области задержан другой участник преступной группы Джантай Шаменов.

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении Дуйшона Торокулова вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца. Джантай Шаменов водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили редакции.