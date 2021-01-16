В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 833 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 9 пациентов, в больницах — 799.

В том числе 44 человека — в крайне тяжелом состоянии, 229 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (518 человек, или 64,8 процента) оценивают как средней тяжести. Только 8 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 151 человек. В Бишкеке выписаны 69 человек, в Оше — 3, Чуйской области — 43, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 2.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 866 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.