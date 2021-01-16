В Кыргызстане за сутки выявили еще 129 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 54 случая, в Оше — нет зарегистрированных, в Чуйской области — 34, Ошской — 9, Нарынской — 2, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта в республике зарегистрировали 82 тысячи 986 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.