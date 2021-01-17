08:48
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Общество

18 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Ынтымак» (улицы Торт-Гуль, Тогузак);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Очаковского, Троицкой, Ильменской, Лумумбы, Волкова;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Келечек», отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, переулок Сумский;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;
  • 9.30-16.00 — улица Рысмендеева;
  • 9.30-17.00 — улица Лумумбы, 80, микрорайон «Джал», 6, 7, 11, 13, 14, 16;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезок улицы Чингиза Айтматова;
  • 10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Достоевского, Хивинской, Армавирской;
  • 13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя, Суюмбаева.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (жилмассив «44 га»), Лесхоз, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская), Берлик (улицы Токтогула, Новая), Луговое, Константиновка, жилмассивы «МТФ-2», «Тендик»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Шалта (улица Калмырза), Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 1-63, 420-565), Кызыл-Туу (улицы Свечникова, Проектируемая, Прогресс), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), поселок Взлетный (авиагородок), Сокулук (улицы Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская, Фрунзе, Кайназаровой, Школьная, переулок Школьный), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис, Холодное ущелье), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дачи «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, Эдельвейс);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Подгорная, Холтурина, Кутузова), Александровка (улица Западная), Беловодское (улицы Строительная, Ломоносова, Комсомольская, Щорса, Красина, Железнодорожная, Красноармейская, Октябрьская, Линейная, Гайдара), Сретенка (улица Центральная), Садовое (улица Кавказская);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Фрунзе, Советская, Новолинейная, район магазина «Норус»), Сары-Джон (улицы Арашан, Болоболаева, Школьная), Люксембург (улица Абдылдаева);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кош-Коргон;
  • 9.00-13.00 — село Чуй (улица Маркса, Октябрьская, Новошкольная);
  • 13.00-17.00 — село Чуй (улицы Клубная, Новооктябрьская, Покровская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Боролдой (улицы Интернациональная, Ленина), Алмалуу (улицы Крупской, Манаса).
3
Баткенская область
  • 8.30-17.00 — сельские управы Чаувай, Уч-Коргон, Масалиев, Майдан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180164/
просмотров: 3443
Версия для печати
Материалы по теме
17 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 января: где в регионах отключат свет
5 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Свыше 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии потребили кыргызстанцы за месяц
30 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли наказывать певцов Курала Чокоева и&nbsp;Кайрата Примбердиева? Опрос Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию Супруга Райымбека Матраимова поменяла фамилию
Смерть ребенка на&nbsp;базе &laquo;Каракол&raquo;. Мать мальчика написала прощальное письмо сыну Смерть ребенка на базе «Каракол». Мать мальчика написала прощальное письмо сыну
Бизнес
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
18 января, понедельник
08:47
Выборы и референдум. Правозащитники требуют реформировать ЦИК Выборы и референдум. Правозащитники требуют реформирова...
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 января: без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова в числе лидеров мирового рейтинга
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:30
18 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Тротуары — излюбленное место нарушителей