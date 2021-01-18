Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 января облачно. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 9 часов 27 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улица Чуй-25), «Ынтымак» (улицы Торт-Гуль, Тогузак);

9.00-12.00 — отрезки улиц Очаковского, Троицкой, Ильменской, Лумумбы, Волкова;

9.00-17.00 — жилмассив «Келечек», отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, переулок Сумский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Токтогула, Шопокова;

9.30-16.00 — улица Рысмендеева;

9.30-17.00 — улица Лумумбы, 80, микрорайон «Джал», 6, 7, 11, 13, 14, 16;

9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улица Каркыра), отрезок улицы Чингиза Айтматова;

10.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Достоевского, Хивинской, Армавирской;

13.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен);

13.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Гоголя, Суюмбаева.

Памятные даты

Крещенский сочельник

Фото 24.kg. Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского в селе Сосновка

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский язык, а затем и на русский словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

Если человек по серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.