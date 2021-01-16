$100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения

Школам Бишкека наконец-то разрешили вновь работать в обычном режиме. Больше полугода учителя и ученики мучились, занимаясь онлайн.

Вместе с возобновлением обучения вернулись и сборы. С родителей активно начали собирать деньги на дополнительные нужды школ.

Редакция 24.kg решила выяснить, как к открытию школ подготовились городские власти и какие именно дезсредства закупили.

Рапортуем красиво

В мэрии Бишкека заявляли, что учебные заведения столицы обеспечены всем необходимым для обеспечения безопасности и охраны здоровья учеников. Для дезинфекции учебных заведений выделено 6,8 миллиона сомов.

«Районные центры образования уже провели тендеры, осуществили закупку, сейчас идет поставка средств по школам», — отметила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева на совещании в правительстве.

Накануне вице-мэр столицы Айжан Чыныбаева проинспектировала столичные школы и проверила готовность к предстоящему обучению в офлайн. Директора нескольких образовательных учреждений рапортовали о том, что они полностью обеспечены дезинфицирующими средствами и проблем с этим возникнуть не должно.

Фото 24.kg. Айжан Чыныбаева инспектирует школы

Однако в соцсетях многие родители возмущаются, что их заставляют закупать в школы дезинфицирующие средства, вплоть до тряпок и швабр с ведрами.

«Коврики мы купили сами, а директор получила по шапке. За то, что заткнуть вовремя родительницу не может. А да, пару ковриков и мыломойку в школу завезли, будем справедливы. Но требуете же возле каждого класса. Вот и пришлось-таки родителям раскошеливаться», — написала активистка и мама ребенка с особенностями в развитии Инна Аксенова в Facebook.

Ее сын обучается в школе № 30.

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Еще одна мать ученика 5-го класса УВК № 38 также поделилась в соцсетях, что преподаватели разослали в родительские чаты сообщения: необходимо собрать деньги и закупить в школу мыло, салфетки, дезсредства, перчатки, маски и ведра.

«В родительском чате уже начали собирать по 200 сомов на эти дополнительные расходы. В классе обучается 37 учеников, получается 7 тысяч 400 сомов. Всего в школе 12 параллелей только 5-х классов. Получается, больше 88 тысяч сомов. И таких параллелей четыре! Больше 350 тысяч сомов собирает только одна школа. Если с родителей требуют деньги, то куда ушли средства, выделенные управлением образования?» — задается вопросом родительница.

В управлении образования мэрии Бишкека на запрос 24.kg ответили, что все необходимое для школ давно закупили.

«На сегодняшний день в Бишкеке все 97 школ и 87 садиков в достаточном количестве обеспечены дезинфицирующими средствами, ковриками, неткаными полотнами и другими средствами. Соответственно, в коридорах и учебных кабинетах установлены локтевые санитайзеры для пользования учащихся. Администрации школ обращались к родителям через классных руководителей с просьбой о том, чтобы обеспечить своего ребенка маской и маленьким индивидуальным санитайзером (чтобы учащийся мог, например, им воспользоваться, выходя из общественного транспорта)», — отметила представитель управления Мээрим Халиалдаева.

Всего помногу

Согласно данным портала госзакупок, центр образования Свердловского района столицы потратил на различные дезинфицирующие средства 603 тысячи 245 сомов, в том числе и на детские сады. Из этих денег закупили 25 бесконтактных термометров для школ.Интересен тот факт, что в Свердловском районе Бишкека, по информации управления образования, 27 школьных организаций. Похоже, что двум учреждениям тепломеров не хватило.

Закупили также 47 дезинфицирующих ковриков, 204 литра мыла, 97 пятилитровых антисептиков — получается по три бутыля в каждую школу района. Купили также 50 локтевых дозаторов и 1 тысячу 500 метров ткани. То есть если разделить эту цифру на 27 школ, то каждое учреждение получило или получит по 55 метров . По идее в половых тряпках школы нуждаться не должны как минимум до конца учебного года.

Для примера возьмем еще один район города — Первомайский. Официально здесь функционируют 22 школы. Судя по информации на сайте госзакупок, центр образования в этом районе потратил на дезинфицирующие принадлежности 546 тысяч 732 сома, из этих денег средства закупили также и для детских садов.

Учебные заведения по району получили 34 бесконтактных термометра. Получается, в Свердловском районе двум школам приборов не хватит, а в Первомайском — 12 лишних.

С антисептиками тоже все в порядке, 199 пятилитровых бутылок распределили по учебным организациям, плюс ко всему приобрели 831 литр жидкого мыла с дозатором.

С половыми тряпками проблем нет — 1 тысячи 640 метров ткани для 22 школ тоже должно хватить до конца 2020-2021 учебного года.

Что говорят директора?

Руководитель школы-гимназии № 13 Юлия Красницкая в интервью журналистусказала, что учебное заведение частично обеспечили дезсредствами еще в октябре, когда начались занятия у первоклассников.

«Примерно полторы недели назад довезли все, что необходимо: мыло сегодня залили в емкости, поскольку в понедельник дети придут учиться, антисептики и санитайзеры тоже для нас выделили, дезинфицирующие коврики, термометры и другое. К приему детей готовы полностью. Привезли нам и маски для преподавателей, но в запасе у нас есть некоторое количество и для детей на первое время», — сообщила Юлия Красницкая.

Родителям не придется докупать дезсредства. Наших запасов хватит примерно на один год. директор ШГ № 13 Юлия Красницкая

И. о. директора учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии № 38 Чолпон Барпиева также сообщила, что вчера в учебное заведение привезли все необходимое. Школа, по ее словам, ни в чем не нуждается.

«Нам доставили антисептики, санитайзеры, мыломойку, тряпки и так далее — все предоставили. Родители должны обеспечить своих детей только двумя масками и карманным санитайзером», — подчеркнула Чолпон Барпиева.

Преподаватели не могут заставлять родителей собирать на это деньги, потому что мы провели собрание среди педагогов и сказали, что ничего не нужно. У родителей пока ничего не просили. и. о. директора УВК ШГ № 38 Чолпон Барпиева

В другой школе, напротив, сообщили, что поступивших от управления образования столичной мэрии принадлежностей хватит от силы на два-три месяца.

«Нам привезли практически все: хлорсодержащие таблетки, жидкое мыло, термометр, два больших коврика на вход и специальную жидкость для них, локтевые санитайзеры и антисептик. Думаю, что этого не совсем достаточно. Нетканое полотно (ткань для половых тряпок) износится быстро. Учитывая наши запасы, продержимся месяца три», — рассказала директор школы-гимназии № 37 Ольга Алаева.

Городские власти еще раз подчеркнули: если с родителей требуют деньги, чтобы закупить дезсредста для школ, они могут сразу обратиться в мэрию Бишкека и рассказать об этом. В муниципалитете обещают разобраться.

Напомним, что ученики четырех параллелей школ Бишкека вернутся к традиционной форме обучения с 18 января. Речь идет об учениках 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Процесс будет возобновляться с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения.